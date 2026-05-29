موسكو ترفع سقف المواجهة مع أوروبا.. مدفيديف: اخرسوا!

شهدت الساحة الروسية، الجمعة، تصعيدًا سياسيًا وإعلاميًا لافتًا تجاه أوروبا والغرب، تزامنًا مع انعقاد قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العاصمة الكازاخستانية أستانا، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار بناء فضاء اقتصادي موحد بين دول الاتحاد، بينما شن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف هجومًا حادًا على الاتحاد الأوروبي، متهمًا قادته بالانخراط المباشر في الحرب ضد روسيا.

وخلال كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل توسعه بنجاح، مشيرًا إلى أن دول التكتل تمضي تدريجيًا نحو تشكيل فضاء اقتصادي موحد ومتكامل.

وأوضح بوتين أن التكامل الاقتصادي بين روسيا وكازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان يحقق فوائد ملموسة لجميع الدول الأعضاء، لافتًا إلى تسجيل مؤشرات الاقتصاد الكلي داخل الاتحاد ديناميكية إيجابية رغم التحديات الدولية المتصاعدة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن دول الاتحاد تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية الرئيسية، مؤكدًا أن غالبية المدفوعات التجارية بين الدول الأعضاء تُجرى اليوم بالعملات الوطنية، في خطوة قال إنها تعزز أمن التجارة وتحد من التأثر بالضغوط الخارجية والعقوبات الغربية.

وشدد بوتين على أن تعميق العلاقات التحالفية مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو، مضيفًا أن أنشطة الاتحاد تحظى باهتمام دولي متزايد، مع رغبة العديد من الدول والتكتلات في توسيع التعاون معه.

ويُعد المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى أعلى سلطة داخل الاتحاد، ويتولى رسم استراتيجية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحديد مسارات تطوير التكتل في المرحلة المقبلة.

وفي موازاة ذلك، تصاعدت حدة الخطاب الروسي تجاه أوروبا على خلفية حادثة سقوط طائرة مسيرة على مبنى سكني في مدينة غالاتس الرومانية الحدودية مع أوكرانيا، والتي أسفرت عن إصابة شخصين.

وعقب الحادثة، اتهمت السلطات الرومانية موسكو بالوقوف وراء الهجوم، دون تقديم أدلة مباشرة، بينما أعلنت بوخارست إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة كونستانتا واعتبار القنصل الروسي شخصًا غير مرغوب فيه.

وفي رد روسي غاضب، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن على الدول الأوروبية “أن تخرس” بشأن الحادثة، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي أصبح طرفًا مباشرًا في الحرب الدائرة ضد روسيا.

وكتب مدفيديف عبر منصة “ماكس” أن أوروبا تشارك فعليًا في الحرب عبر تزويد أوكرانيا بالمسيرات والأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، مضيفًا أن الهجمات التي تستهدف الأراضي الروسية وتؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين تتم بدعم غربي مباشر، وفق تعبيره.

كما حمّل مدفيديف قادة أوروبيين، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، المسؤولية السياسية عن الهجمات التي تستهدف روسيا، بما فيها الهجوم على ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.

واتهم المسؤول الروسي الحكومات الأوروبية بإدخال شعوبها في “حرب من جانب واحد مع روسيا”، محذرًا المواطنين الأوروبيين من أن تداعيات الحرب قد تمتد إلى دولهم، وخاصة المناطق التي تضم مصانع لإنتاج المسيرات المخصصة لدعم أوكرانيا.

من جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الضجة الغربية بشأن حادثة المسيرة في رومانيا تهدف إلى صرف الانتباه عن الهجوم الذي استهدف سكنًا طلابيًا في ستاروبيلسك، والذي أسفر، بحسب وزارة الطوارئ الروسية، عن مقتل 21 شخصًا وإصابة العشرات بعد انهيار المبنى.

وقالت زاخاروفا إن الغرب يستخدم الحادثة لتبرير خطوات سياسية ضد موسكو، من بينها إغلاق القنصلية الروسية في رومانيا، متهمة الدول الأوروبية بدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا في العمليات التي تستهدف الأراضي الروسية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نفّذ ضربات واسعة ضد أهداف عسكرية أوكرانية باستخدام صواريخ “أوريشنيك” و”إسكندر” و”كينجال” و”تسيركون”، ردًا على ما وصفته بهجمات أوكرانية على منشآت مدنية داخل روسيا.

وأكدت الوزارة أن الضربات استهدفت مراكز قيادة وقواعد جوية ومنشآت للصناعات الدفاعية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن العملية حققت أهدافها بالكامل.