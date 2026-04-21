موسكو تستضيف لقاءً لبحث ملفات «سياسية وأمنية» في ليبيا

استقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، في العاصمة الروسية موسكو، وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، وذلك في إطار زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الليبية الروسية، حيث أكد الجانبان حرصهما المشترك على تطويرها والدفع بها نحو آفاق أوسع، بما يعزز الشراكة في مختلف المجالات ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مع التأكيد على أهمية اعتماد الحوار كخيار استراتيجي لتسوية الأزمات، ضمن إطار احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلال قرارها الوطني.

وخلال اللقاء، قدم الطاهر الباعور إحاطة شاملة حول آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكداً التزام حكومة الوحدة الوطنية بترسيخ الاستقرار، ودفع المسار السياسي والأمني، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والازدهار.

من جانبه، أكد وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف أن بلاده تولي أهمية خاصة لدعم جهود استعادة الوحدة الوطنية في ليبيا، مشيراً إلى استعداد موسكو للمساهمة في مساعي تحقيق الوفاق الشامل، بما يعزز فرص الاستقرار والسلام.

وفي ختام الزيارة، عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً استعرضا خلاله أبرز نتائج المباحثات، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور لتعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.