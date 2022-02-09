موسكو تسحب مئات المرتزقة من منطقة الجُفرة

كشفت شبكة السويداء 24 السورية عن عودة مئات المقاتلين السوريين، ممن جندتهم روسيا في ليبيا بعد 7 أشهر ونيّف من وجودهم في ليبيا.

وذكرت الشبكة السورية أنّ روسيا سحبت عناصر الكتيبة 42، التي كانت متمركزة بمنطقة الجفرة، وأعادتهم عبر مطار بنينا إلى قاعدة حميميم في سوريا.

وأضافت الشبكة السورية أنّ عدد أفراد الكتيبة حوالي 300 مقاتل سوري قضوا مدة خدمتهم في الصحراء، كحراس لمنشآت تسيطر عليها روسيا، وأن! روسيا لم ترسل دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى ليبيا هذه المرة.

وتابعت الشبكة السورية أنّ موسكو كانت تزج بين التفرة والأخرى كتيبة جديدة من المقاتلين السوريين إلى ليبيا، وتخضعهم لدورة تدريبية، قبل أن تسحب العناصر الذين انتهت مهماتهم، ليجري تبديلهم بالعناصر الجدد.

وأشارت الشبكة السورية أنّ روسيا تحتفظ بـ4 كتائب من المقاتلين السوريين موزعين في منطقتي الجفرة وسرت، يزيد عددهم عن 1200 عنصر.