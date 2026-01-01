روسيا تسلّم واشنطن بيانات الطائرة الأوكرانية التي استهدفت مقر «بوتين»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ستسلم الجانب الأمريكي بيانات إحدى الطائرات الأوكرانية المسيّرة التي استهدفت مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود.

وأوضح البيان أن فحص نظام الملاحة في الطائرة الأوكرانية التي أسقطت ليلة 29 ديسمبر 2025 مكّن الاستخبارات الروسية من كشف مهمة تحليقها ووجهتها، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي للهجوم كان مقر الرئاسة الروسية في شمال غربي البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن البيانات ستُسلم إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الرسمية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة التعاون أو استخدام هذه المعلومات.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن الهجوم لم يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فحسب، بل كان موجّهًا أيضًا ضد جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في أوكرانيا، ما يعكس تعقيدات الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.