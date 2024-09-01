موسكو: سنغير عقيدنا النووية تماشيا مع متطلبات الصراع في أوكرانيا

جددت روسيا الحديث أنها ستعدّل عقيدتها النووية استنادا لتحليل آثار النزاعات الأخيرة وممارسات الغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة “تاس”: “أكد الجانب الروسي أكثر من مرة أن بحث تعديل العقيدة النووية الروسية صار في مرحلة متقدمة، ولدينا نية واضحة لذلك استنادا لدراسة وتحليل النزاعات في السنوات الأخيرة، وكل ما يحيط بنهج التصعيد الذي يتبعه خصوم روسيا الغربيون على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.

في وقت سابق أعلن ريابكوف أن ممارسات الولايات المتحدة وحلفائها تدعو لجعل العقيدة النووية الروسية متّسقة مع متطلبات المرحلة.

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يسعى للتصعيد مع موسكو، وأن روسيا بصدد إعادة النظر في عقيدتها النووية.