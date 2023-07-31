موسكو تعلن تعرض مناطقها الحدودية إلى قصف بالمسيرات الأوكرانية

أعلنت السلطات الروسية عن تعرض منطقة «تروبشفسكي» في مقاطعة «بريانسك» الحدودية لهجوم أوكراني اليوم الاثنين.

وقالت السلطات الروسية إنّها أجبرت الجيش الأوكراني على الخروج من بلدة «ستارومايورسك» بمقاطعة «دونيتسك» بعد تكبده خسائر كبيرة.

وذكر حاكم منطقة «بريانسك» ألكسندر بوغوماز أنّ قوات بلاده أحبطت هجوما أوكرانيا ليليا بطائرة مسيرة على منطقة «تروبشفسكي»،

وأضاف بوغوماز أنّ الطائرة أصابت مركز للشرطة ولم ينتج عن الهجوم أي ضحايا، وأضاف الحاكم أن نوافذ وسقف مركز الشرطة تعرض لأضرار جراء الهجوم.

وأمس الأحد، قالت روسيا إنّها أحبطت هجومين ليليين شنتهما طائرات مسيرة أوكرانية على موسكو التي أقفل أحد مطاراتها الدولية لفترة وجيزة، وعلى شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا، من دون أن يتسببا في وقوع إصابات.