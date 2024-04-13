موسكو تعلن تنفيذ تجربة ناجحة لإطلاق «صاروخ باليستي» عابر للقارات  

أجرى الجيش الروسي تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منظومة صواريخ أرضية متنقلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “في 12 أبريل 2024، أطلق طاقم قتالي من قوات الصواريخ الاستراتيجية بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات عائداً لنظام صاروخي أرضي متنقل، من ميدان الاختبار “كابوستين يار”، المركزي الرابع التابع للدولة في منطقة أستراخان”.

وأضافت الدفاع الروسية:، “تم، كما هو محدد، تنفيذ جميع مهام الإطلاق بالكامل، وتؤكد النتائج الموثوقية العالية للسلاح، وأنه يضمن الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

هذا وكانت القوات الاستراتيجية النووية الروسية، أعلنت في مطلع مارس الماضي تنفيذها إطلاقا تدريبيا ناجحا لصاروخ “يارس” العابر للقارات والعامل بالوقود الصلب من مطار بليسِتسك الفضائي في شمال غربي روسيا إلى أقصى شرقها.

يذكر أن “يارس” صاروخ استراتيجي باليستي عابر للقارات، عياره 1.86 متر، وطوله 17.8 متراً، ووزنه عند الإطلاق 46 طنا، ووزن رؤوسه القتالية 1250 كيلوغراما، وتعمل محركات صاروخ “يارس” بالوقود الصلب ويمكن أن يطلَق الصاروخ إلى مدى 10 آلاف كيلومتر.