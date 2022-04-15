موسكو تعلن مقتل نحو 30 «مرتزقا بولنديا» في مقاطعة خاركوف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، مقتل نحو 30 «مرتزقا بولنديا» في مقاطعة خاركوف الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي، إنّ قواتهم وجهت ضربات صاروخية خلال الليلة الماضية، قضت فيها على 30 مرتزقا بولنديا، تابعين لشركة عسكرية خاصة دون تسميتها، في مقاطعة خاركوف، بحسب موقع روسيا اليوم المحلي.

وبحسب القناة الروسية فإنّ القوات الروسية استهدفت الليلة الماضية، بصواريخ كاليبر عالية الدقة وبعيدة المدى والتي تم إطلاقها من البحر، منشأة عسكرية في ضواحي كييف، بالإضافة إلى تدمير نقاط تمركز ودعم وإسناد للقوات الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع أنّ الطيران الروسي العملياتي التكتيكي دمر 13 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل، من بينها، مستودعان لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و10 نقاط لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية.​​​​​​​

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في سيادتها.