 موسكو تعلّق على طلب زوجة «الأسد» الطلاق وتجميد أصوله

أعلن الكرملين، أن “التقارير التي تتحدث عن طلب زوجة رئيس النظام السوري السابق “بشار الأسد” الطلاق غير صحيحة”.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، “التقارير الإعلامية التركية التي أشارت إلى وضع قيود على تحركات “الأسد” وتجميد أصوله العقارية”.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال بيسكوف: “لا، إنها لا تتوافق مع الواقع”.

هذا وأفادت تقارير إعلامية بأن “أسماء الأسد”، زوجة “بشار الأسد”، تقدمت بطلب للطلاق أملا في الانتقال للعيش بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب موقع “آ هبر” التركي، فإن “أسماء الأسد” تسعى للعودة إلى بريطانيا التي ولدت وتربّت فيها وتحمل جنسيتها”، وبحسب التقرير، “فإن والدتها سحر العطري تقود جهود الانفصال، وتدفع برغبة ابنتها في مواصلة علاجها في لندن بعد تشخيصها بسرطان الدم النخاعي الحاد في مايو 2024”.

يذكر أن “أسماء الأخرس”، وُلدت في لندن لأبوين سوريين، تخرجت في علوم الكمبيوتر والأدب الفرنسي من كلية كينغز لندن، انتقلت أسماء إلى سوريا وتزوجت بشار الأسد في ديسمبر عام 2000، بعد اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها شملت حظر السفر وتجميد الأصول، وفي عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على “أسماء”، خضعت لعلاج سرطان الثدي عام 2018، قبل أن يتم الإعلان عن شفائها في 2019، وفي مايو 2024، أعلنت تشخيصها “بسرطان الدم النخاعي الحاد”.