موسكو تفرج عن «مواطن أمريكي» قبيل محادثات الرياض وأوروبا تخطط لنشر آلاف الجنود بأوكرانيا

بدأت المفاوضات الروسية- الأمريكية، في قصر الدرعية ضمن مجمع البساتين، في المملكة العربية السعودية، وتم انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.

هذا وكانت أفرجت الحكومة الروسية عن مواطن أميركي، الاثنين، قبل محادثات بين مسؤولين روس وأميركيين في السعودية.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن الكرملين قوله إنها “لفتة حسن نية” عشية المحادثات المرتقبة، الثلاثاء، في الرياض.

واحتجزت السلطات الروسية كالوب بايرز واين (28 عاماً) في مطار فنوكوفو بموسكو في أثناء فحص أمتعته في السابع من فبراير، بعد أن عثر مسؤولو الجمارك على مربى بها آثار قنب في أمتعته، وفق “رويترز”.

ووصل الوفد الروسي بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء لبدء محادثات ثنائية مع وفد أمريكي.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في العاصمة السعودية اليوم الثلاثاء. وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الجانب الروسي سيمثله لافروف وأوشاكوف، وسيناقشون مع نظرائهم الأمريكيين استعادة مجمل العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التحضير للقاء زعيمي البلدين والمفاوضات المحتملة لتسوية الوضع في أوكرانيا.

ووفقا لقناة “سي إن إن”، فإن وفد الولايات المتحدة إلى الرياض يضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومساعد الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

وأجرى فلاديمير بوتين وترامب محادثة هاتفية يوم الأربعاء الماضي، استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وكما أفاد بيسكوف، ناقش الزعيمان قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا. وأشار إلى أن واشنطن هي الطرف الرئيسي لموسكو في قضايا تسوية الأزمة.

“واشنطن بوست”: أوروبا تخطط لنشر أكثر من 25 ألف جندي في أوكرانيا

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا مطولا أشارت فيه إلى خطط أوروبية لنشر أكثر من 25 ألف جندي في أوكرانيا.

وكتبت الصحيفة: “تنص النسخة الأحدث من الخطة الأوروبية على إنشاء قوة ردع مكونة من عدة ألوية، ربما يتراوح عددها بين 25 و30 ألف جندي، لن يتم نشرها على طول خط التماس، لكنها ستكون جاهزة لإظهار القوة”.

وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد ذكرت في وقت سابق أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف جندي في أوكرانيا لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية.

وترى الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن من السابق لأوانه التحدث عن قوات لحفظ السلام في أوكرانيا.