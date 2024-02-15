موسكو تقترب من إنتاج لقاحات ضد السرطان

في الوقت الذي يعتبر فيه مرض السرطان من أخطر أمراض العصر، تتنافس الدول حول العالم في إجراء الأبحاث المستمرة للوصول إلى علاج له.

وفي هذا السياق، كشفت موسكو أنها اقتربت من انتاج لقاحات ضد السرطان، سيتم استخدامها قريبا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لقد اقتربنا من تطوير ما يسمى بـ “اللقاحات المضادة للسرطان أو اللقاحات ضد السرطان”، وجيل جديد من الأدوية المعدلة للمناعة، مضيفا: أتوقع أن يتم استخدامها قريباً بشكل فعال كعلاجات فردية.

يذكر أن شركات للأدوية حول العالم تعمل على إنتاج لقاحات للسرطان. وكانت شركة «بيونتك» الألمانية، وقعت اتفاقية تعاون العام الماضي مع المملكة المتحدة لبدء التجارب السريرية التي من شأنها توفير علاجات للمرض. حيث تهدف للوصول إلى عشرة آلاف مريض بحلول عام 2030.