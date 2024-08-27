موسكو تكشف سعي «بايدن» للسيطرة على تطبيق «تلغرام»

كشفت موسكو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، “يعتزم السيطرة على تطبيق “تلغرام”، قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل”.

وقال رئيس “مجلس الدوما الروسي” فياتشيسلاف فولودين: “تعد تلغرام واحدة من منصات الإنترنت القليلة وفي نفس الوقت أكبر منصات الإنترنت التي ليس للولايات المتحدة أي تأثير عليها، وفي الوقت نفسه، تعمل في العديد من البلدان التي تهمها، عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية من المهم لبايدن السيطرة عليها”.

ولفت فولودين إلى أنه “بالنسبة للولايات المتحدة، فإن المراقبة على الشبكات الاجتماعية، والرقابة الكاملة عليها والتبعية هي الأساليب التقليدية للسيطرة السياسية والتأثير الخارجي. وهكذا، يحاولون من خلال فرنسا اتهام بافل دوروف بأكثر من 10 جرائم وبالتالي السيطرة على الشبك”ة.

وأضاف: “تحتاج الدول التي تعمل فيها منصة تلغرام وتتطور بنشاط إلى فهم جوهر ما يحدث وتقرر بنفسها هل تريد أن تسيطر واشنطن أيضا على هذه المنصة، أم لا ينبغي تنظيم عملها (المنصة) بما يتناسب مع المصالح السياسية للولايات المتحدة”.

هذا وكانت السلطات الفرنسية اعتقلت مؤسس تطبيق “تلغرام” بافل دوروف في مطار لوبورجيه باريس قبل أيام، ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن القضاء الفرنسي يرى أن “هناك أسبابا من بينها رفض “تلغرام” التعاون مع سلطات البلاد، تجعل “دوروف” متورطا في عدد من الجرائم”.