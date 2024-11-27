موسكو تكشف: صاروخ «أوريشنيك» يصل القواعد العسكرية الأمريكية في دقائق

أعلنت روسيا تطوير أقوى الأنظمة الصاروخية الهجومية في العالم، “صاروخ “أوريشنيك” الذي يمكنه تدمير أي مدينة أوروبية خلال دقائق معدودة.

وبحسب وكالة سبوتنيك، “يصنف “أوريشنيك” ضمن الصواريخ الباليستية فرط الصوتية، التي لا تمتلك أي دولة في العالم قدرات دفاعية تستطيع اعتراضها بفضل سرعتها الخارقة التي تقدر بـ3 كلم / ثانية (نحو 10 آلاف و800 كلم/ ساعة)”.

وبحسب الوكالة، “إضافة إلى قدرته على الوصول إلى جميع القواعد العسكرية في أوروبا، فإن هذا الصاروخ يستطيع أن يصل غالبية القواعد الأمريكية حول العالم عند إطلاقه من 3 مناطق روسية مختلفة لأن مداه يصل إلى 5 آلاف و500 كلم، حسب تقرير نشرته “سبوتنيك”، النسخة الإنجليزية”.

وبحسب الوكالة، “عندما يتم إطلاقه من موقع إطلاق الصواريخ كابوستين يار في مقاطعة أستراخان الروسية، يصل إلى القواعد الأمريكية التالية في الشرق الأوسط:

القاعدة الأمريكية في الكويت: تبعد 2100 كلم عن قاعدة إطلاقه ويمكنه الوصول إليها في 11 دقيقة.

مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين: يبعد 2500 كلم عن قاعدة إطلاقه ويمكنه الوصول إليها خلال 12 دقيقة.

القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر: تبعد 2650 كلم ويمكنه الوصول إليها في 13 دقيقة.

القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي: تبعد 4100 كلم ويصل إليها في 20 دقيقة”.

ووفق الوكالة، “أما عندما يتم إطلاق الصاروخ من شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا، فإنه يستطيع الوصول إلى القواعد الأمريكية الآتية:

قاعدة القواعد الجوية الأمريكية في آلاسكا: تبعد 2400 كلم عن قاعدة إطلاقه ويصل إليها في 12 دقيقة.

القاعدة الجوية والبحرية الأمريكية في غوام: تبعد 4500 كلم ويصل إليها في 22 دقيقة.

القاعدة الجوية والبحرية الأمريكية في بيرل هاربور: تبعد 5100 كلم ويصل إليها في 25 دقيقة”.

وأضافت الوكالة، “عندما يتم إطلاق الصاروخ من منطقة تشوكوتكا في الشرق الأقصى لروسيا، فإنه يصل إلى القواعد الأمريكية الآتية:

قاعدة صواريخ “مينيوتمان 3” النووية في مونتانا شمالي الولايات المتحدة الأمريكية: تبعد 4700 كلم ويصل إليها في 23 دقيقة.

قاعدة صواريخ “مينيوتمان 3” النووية في “مينوت” شمالي الولايات المتحدة الأمريكية: تبعد 4900 كلم ويصل إليها في 24 دقيقة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال “إن صاروخ “أوريشنيك” من أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها”.