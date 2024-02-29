موسكو تكشف وضع صادرات «الديزل» في البلاد

كشفت موسكو، أنها لا تفكر في فرض حظر على صادرات الديزل حاليا، مشيرة إلى أن الحظر على صادرات البنزين قد يرفع في أي لحظة إذا تشبعت السوق.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال زيارة إلى إيران: إن الوضع في سوق المنتجات النفطية المحلية مستقر، وهذا الإجراء وقائي، أي أن ليس لدينا نقص اليوم، مضيفا: ننظر إلى الأمام ونعمل على توازن العرض والطلب في المستقبل.

وأضاف نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في الكرملين: هذا وضع طبيعي تماما، حين تتشبع السوق ويكون هناك فائض، فمن الطبيعي اتخاذ إجراءات لرفع حظر التصدير”.

وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن إنتاج روسيا من النفط حاليا يقارب 9.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح الإنتاج من النفط ومكثفات الغاز بين 520 و530 مليون طن في 2024.

ورأى المسؤول الروسي، أن هناك توازنا بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال تمديد تخفيضات إمدادات النفط الطوعية التي أجرتها دول أوبك+ إلى الربع الثاني أو حتى نهاية 2024.

هذا وكانت روسيا، فرضت قبل أيام، حظرا لستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

يذكر أنه وفي إطار زيارة نوفاك، إلى إيران، وقعت كل من روسيا وإيران خمس عشرة مذكرة تعاون في مجالات مختلفة خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الروسية الإيرانية في طهران، ووأشاد نا نوفاك بمستوى التعاون بين البلدين، مشيراً إلى وجود إمكانات كبيرة لتعزيزه في مجال الطاقة.