موسكو تمدد حظر تصدير البنزين

بهدف ضمان الاستقرار في سوق المحروقات المحلية، قررت موسكو تمديد الحظر المؤقت على تصدير البنزين من البلاد حتى نهاية العام الجاري 2024.

وأفادت الحكومة الروسية في بيان، “أنه تم اتخاذ القرار للحفاظ على استقرار سوق المحروقات خلال فترة الطلب الموسمي والإصلاحات المخطط لها في مصافي البلاد”.

يذكر أنه وفي مطلع مارس الماضي، فرضت الحكومة الروسية حظرا لمدة ستة أشهر على تصدير البنزين، باستثناء دول الاتحاد الأوراسي (بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان)، ولكن في نهاية مايو الماضي تم رفع الحظر بشكل مؤقت، على أن يتم حظر التصدير مجددا انطلاقا من شهر أغسطس.