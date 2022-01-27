موسكو تنفي نيتها غزو أوكرانيا

مع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وصل التوتر بين موسكو والغرب إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وهناك مخاوف فعلية من اندلاع صراع واسع النطاق في أوروبا الشرقية.

وتُؤكد موسكو مرارا عدم نيتها في غزو أوكرانيا، وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، إن حتى فكرة اندلاع حرب بين أوكرانيا وروسيا “غير مقبولة”.

وأضاف زايتسيف في موجز صحفي، اليوم الخميس: “لقد قلنا مراراً وتكراراً إن روسيا لا تخطط لغزو أي أحد.. ونحن نعتبر أن حتى فكرة الحرب بين شعبينا غير مقبولة تماماً”.

ونوه زايتسيف إلى أن روسيا على قناعة بأنه لولا “المساعدات” الغربية كان سيتم تسوية النزاع في أوكرانيا منذ فترة طويلة.

وتالع زايتسيف: “والنزاع نفسه، الذي بدأ مع وصول المتعصبين القوميين إلى السلطة، لم يكن ليحدث على الأرجح”.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن بعض الدول تحاول بث الخلاف بين الشعبين وخلق بؤرة لعدم الاستقرار في أوروبا، بهدف تعقيد العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.

ولفت زايتسيف إلى أن موسكو لاحظت “هدوءا نسبيا على خط التماس في دونباس، وانخفض عدد انتهاكات وقف إطلاق النار مقارنة بالأسابيع الأولى من شهر يناير”، وهو ما أكدته أيضا تقارير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.