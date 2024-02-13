موسكو تهدد أمريكا وحلفاءها بردّ قاسٍ!

حذرت موسكو الدول الغربية، بأن ردها سيكون قاسيا للغاية إذا تمت مصادرة الأصول والممتلكات الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إذا صادرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصولا روسية تُقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، فإن رد موسكو سيكون قاسيا للغاية، لأن روسيا تشعر أنها تتعامل في الواقع مع لصوص، مضيفة: هذه سرقة، إنها استيلاء على شيء لا يخصك.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات لوسائل إعلام روسية: نظرا لأن بلادنا صنفت هذا الأمر على أنه سرقة، فإن الموقف سيكون تجاه لصوص، ليس كمتلاعبين سياسيين، وليس كفنيين بالغوا في تقديرهم، وإنما لصوص.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها، كانوا قد حظروا المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 2022، مما أدى إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية في الغرب.

وكان الاتحاد الأوروبي، قال أمس، إنه تبنى قانونا لحجز أرباحٍ لأصول البنك المركزي الروسي المجمدة.