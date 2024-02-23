موسكو توسّع عقوباتها ضد مواطني الاتحاد الأوروبي

ردّت موسكو على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، الجديدة التي فرضها على روسيا مؤخرا، بإجراءات مماثلة ضدّ مواطني الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الخارجية الروسية، في بيان لها، بأنه وردا على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة العقوبات ضد ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والمتعلقة بمنع دخولهم إلى الأراضي الروسية.

وشددت الخارجية الروسية، على أن موسكو تعتبر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، غير قانونية، وهي تقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن روسيا ستواصل الرد بالشكل وفي الوقت المناسب على الأعمال غير الودية التي تقوم بها الدول الغربية.

وبحسب بيان الخارجية الروسية، تشمل العقوبات الروسية كذلك، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا، الذين يدلون بشكل منهجي بتصريحات عدوانية ضد روسيا.

وأضاف البيان: ردا على هذه الحزمة الجديدة، تمنع روسيا دخول أراضيها لمواطني الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف، وكذلك الأشخاص المتورطين في ملاحقة المسؤولين الروس والذين يدعون إلى مصادرة أصول الدولة الروسية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق، أنه تم إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، حيث فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.

ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي، باتت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي لروسيا تشمل أكثر من ألفي شخص وشركة، وتشمل شركات من الصين وسريلانكا وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، بزعم أنها تدعم الصناعات الدفاعية الروسية، كم تم فرض عقوبات شخصية على وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام.