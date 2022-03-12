موسكو تُحذَّر من سقوط محطة الفضاء الدولية

حذرت روسيا من أن العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا، ستؤدي إلى اضطراب تشغيل المركبات الروسية التي تقوم على خدمة وصيانة محطة الفضاء الدولية، ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى سقوط المحطة التي تزن 500 طن على اليابسة أو البحر.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، عن عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف صناعة الطيران فيها، بما في ذلك برنامجها الفضائي، وتشمل كذلك “التكنولوجيا الحساسة” مثل أشباه الموصلات والاتصالات وإلكترونيات الطيران.

وأعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” دمتري روغوزين، اليوم السبت، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية، مطالبا برفع هذه الإجراءات.

وقال روغوزين إن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح خصوصا بتصحيح مدار البنية المدارية.

وأضاف أنه “قد يتسبب ذلك في نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر”.

وأوضح روغوزين أن “الجزء الروسي يضمن تصحيح مدار المحطة (في المتوسط 11 مرة في السنة) بما في ذلك لتجنب قطع الحطام الفضائية”.

ونشر رئيس “روسكوزموس” خريطة للعالم تظهر المكان المحتمل لسقوط المحطة، مؤكدا أن روسيا آمنة إلى حد كبير.

وأردف قائلاً: “لكن سكان البلدان الأخرى لا سيما تلك التي يقودها الغربيون يجب أن يفكروا في ثمن العقوبات ضد روسكوزموس”، ووصف الذين فرضوا الإجراءات الانتقامية بـ”المجانين”.

وكانت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ذكرت في الأول من مارس الجاري، أنها تعمل من أجل إيجاد حلول لإبقاء المحطة في المدار من دون مساعدة روسية.

ويتم نقل الطواقم والإمدادات إلى هذا القطاع بمركبات سويوز وتلك المخصصة للشحن “بروغريس”.

وأوضح روغوزين أن المركبة اللازمة لإطلاق هذه الآليات “تخضع لعقوبات أميركية منذ 2021 ولعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي وكندا في 2022”.

وتقول “روسكوزموس” أنها ناشدت شركاءها الأميركيين (ناسا) والكنديين (وكالة الفضاء الكندية) والأوروبيين (وكالة الفضاء الأوروبية) لـ”رفع العقوبات غير القانونية ضد شركاتنا”.

يُشار إلى أن الفضاء هو أحد المجالات الأخيرة للتعاون الروسي الأميركي.

وأعلنت “روسكوزموس” في بداية مارس الجاري، نيتها إعطاء الأولوية لبناء أقمار اصطناعية عسكرية بسبب العزلة المتزايدة لروسيا بعد اجتياحها أوكرانيا.

وأعلن روغوزين أن موسكو لن تزود الولايات المتحدة بعد الآن محركات للصواريخ الأميركية “أطلس” و”أنتاريس”.

وقال: “لندعهم يحلقون في الفضاء على مكانس”.

ويفترض أن يعود رواد الفضاء مارك فاندي وأنطون تشكابلروف وبوتر دوبروف، في 30 مارس الجاري، إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة الفضاء سويوز.

هذا و لا تزال محطة الفضاء الدولية تجوب سماء الأرض، وقد قامت وحدة “زاريا” الروسية بتنفيذ دفعة خفيفة للمحطة بعد تحذيرات روغوزين الأخيرة.

ومن المتوقع أن تستمر محطة الفضاء الدولية في العمل حتى نهاية عام 2030، قبل أن تتحطم في نقطة نيمو.