موسكو تُدرج الولايات المتحدة في قائمة الدول غير الصديقة

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بأن قائمة “الدول غير الصديقة” التي سيتم منعها من توظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية، يجري تشكيلها حاليا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المتحدثة قولها: “سؤالك يهم الجميع: من هذه الدول المعادية؟ يتم تشكيل القائمة الآن. بطبيعة الحال، يتم إعداد هذا الأمر الحكومي في شكل مشترك بين الإدارات… وبدأت القصة بأكملها بجولة جديدة من الإجراءات غير الودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد فرض عقوبات جديدة ضد بلدنا وطرد آخر للدبلوماسيين الروس دون سبب”.

وأضافت زاخاروفا: “بالطبع تظهر الولايات المتحدة الأمريكية في القائمة. بقية الدول ستكتشف أسماءها، عند نشر المرسوم الحكومي”.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن قائمة “الدول غير الصديقة” تم تشكيلها للرد على السلوك العدواني للغرب.

وقالت زاخاروفا: “لطالما شددنا على الطبيعة السلمية لسياستنا الخارجية… لقد تم توضيح هذا النهج بوضوح وتم التعبير عنه، بما في ذلك في العديد من المقابلات والتصريحات التي أدلى بها قادة بلادنا. لكننا أكدنا دائمًا أن جميع الأفعال التي نعتبرها غير ودية وعدائية، لن تمر أبدًا دون رد”.

وفي الوقت ذاته، أعربت زاخاروفا عن ثقتها في أن “هذا المرسوم والنظام المستقبلي، اللذين يتم العمل عليهما الآن، سيقدمان على أنهما أعمال عدوانية لبلدنا، وهذا غير صحيح”.

وأردفت تقول: “هذه ليست أعمالا عدوانية لبلدنا، هذا رد بهدف حماية دولتنا، من الأعمال العدائية وغير الودية…”.

ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتنين، مرسومًا تُقيد روسيا بموجبه السماح للبعثات الدبلوماسية لـ “الدول غير الصديقة” بتوظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية.