موسكو تُرحب باتفاق استئناف تصدير النفط الليبي

رحبت الخارجية الروسية، اليوم السبت، باتفاق استئناف تصدير النفط الليبي، واعتبرته خطوة أولى نحو تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة في البلاد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، ردا على سؤال صحفي: “حسب المعلومات الواردة، فقد اتخذت قيادة قوات حفتر بعد التشاور مع مجلس النواب، والحكومة التابعة له برئاسة عبد الله الثني ومشايخ بعض القبائل، إضافة إلى ممثلي إدارة غرب ليبيا، اتخذت قرارا باستئناف تصدير النفط.. ومن المفترض أن يتم توزيع العائدات بشكل عادل على جميع مناطق البلاد”.

وتابعت: “ولتسوية القضايا الخلافية، فقد وقعت حكومة الوفاق الوطني ممثلة بنائب رئيسها، أحمد معيتيق، وقيادة قوات حفتر اتفاقية بشأن تشكيل لجنة خاصة”.

وأضافت زاخاروفا: “نرحب بهذا القرار ونعتبره الخطوة الأولى نحو بناء الثقة بين الأطراف الليبية المتحاربة وإقامة تعاون بناء لصالح الليبيين جميعهم، بغية تجاوز تداعيات الصراع الأهلي واستعادة وحدة البلاد”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين تحاولان عمليا تسهيل خطوات الاتفاق على حل وسط للمساعدة في حل الأزمة الليبية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن لافروف قوله، إن المهمة ليست سهلة؛ مؤكدا أن موسكو تشارك بنشاط في بناء الجسور بين الأطراف المتصارعة، وأن هناك أسبابا للتفاؤل الحذر في ليبيا، حسب وصفه.