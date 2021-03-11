موسكو تُرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة وتُؤكد على تطوير الاتصالات السياسية مع ليبيا

رحبت روسيا بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدة أن “ليبيا كانت وستظل شريكًا مهمًّا لروسيا في شمال أفريقيا”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: “نُرحب بقرار البرلمان الليبي، ونعتبره خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا على أساس توافق بناء مقبول بين الأطراف المتحاربة، وحوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة”.

وأكدت الوزارة أن “ليبيا كانت وستظل شريكًا مهمًّا لروسيا في شمال أفريقيا”،.

كما أشارت إلى أنها تهدف “إلى زيادة تطوير الاتصالات السياسية بين البلدين، واستعادة مستوى عالٍ من التعاون الثنائي بسرعة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والفنية والإنسانية”.