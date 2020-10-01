موسكو تُعرب عن قلقها من خطط واشنطن «العدوانية»

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن قلق موسكو حيال “خطط واشنطن المعادية لروسيا” لتعزيز وجودها العسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن زاخاروفا قولها، خلال مؤتمر صحفي: “خطط واشنطن لتعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط تقلقنا لأنها بطبيعتها معادية لروسيا بشكل علني، وفي رأيي، لا أحد يخفي ذلك”.

وتابعت زاخاروفا حديثها بالقول إن “هذا يعكس سياسات الولايات المتحدة العدوانية. وهي، من حيث المبدأ، لا تسهم في تعزيز السلام والأمن في هذه المنطقة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عن أسف موسكو لانتهاج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا عدوانيا ضد روسيا في مجال التقنيات النووية، وفق قولها.

وأضافت: “من المؤسف أن تستمر الإدارة الأمريكية الحالية في محاولة بناء الجدران حيث يمكن وينبغي بناء الجسور”.

وتابعت: “وراء الخطاب العدواني ومحاولة أخرى لإلصاق التهم تكمن الرغبة المبتذلة للسلطات الأمريكية في توفير ميزة مصطنعة لشركاتها في السوق النووية العالمية شديدة التنافسية، وقياسا على مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والأسلحة واضحة تماما هنا”.