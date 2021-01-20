موسكو تُعلق على قطع «الخطوط الهاتفية» عن القنصلية الروسية في نيويورك

وزارة الخارجية الروسية أكدت أنها لم تخطر نظيرتها الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية في القنصلية الروسية في نيويورك ولم تطلب المساعدة.

وأشارت الخارجية إلى أنها أوصت الدبلوماسيين بالاتصال بالشركة التي تقدم خدمات الاتصالات.

ووفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، بأن “الجانب الأمريكي قطع خطوط هاتف القنصلية العامة الروسية في نيويورك منذ 18 يناير، وهناك انقطاعات في الإنترنت”.

من جهته، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن “السلطات الروسية لم تبلغ الخارجية الأمريكية ولم تطلب مساعدتنا في ما يتعلق بأي مشاكل تتعلق بتشغيل خطوط الهاتف في قنصليتها في نيويورك”.

وأضاف: “إذا كان صحيحا فهم في مأزق حقا، عليهم الاتصال على الفور بالشركة التي تقدم خدمة الهاتف”.