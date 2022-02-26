موسكو تُعلن توسيع العمليات العسكرية في أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا بعد تعليقها أمس الجمعة، لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات.

وقال المتحدث باسم “الكرملين” دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن “الرئيس فلاديمير بوتين أمر أمس الجمعة بوقف هجوم القوات الروسية مؤقتا بانتظار المفاوضات المحتملة مع كييف”.

وأضاف بيسكوف: “لكن أوكرانيا رفضت التفاوض، والهجوم استؤنف، والقوات الرئيسية واصلت تقدمها بعد ظهر اليوم”.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أصدرت أوامرها للقوات بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض كييف التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: “بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع تشكيلاتنا بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة”.

وأضاف البيان: “تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح للهجوم على مواقع القوات الأوكرانية”.

وجددت الوزارة تأكيدها أن القوات المسلحة الروسية لا تشن أي ضربات على المناطق السكنية في أوكرانيا، بحسب البيان.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح متلفز، فجر الخميس، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.