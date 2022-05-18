موسكو: ردنا على قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى «الناتو» سيكون مفاجأة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرد على قرار فنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” سيكون مفاجأة والجيش يُقرر.

ومع تسارع الخطى لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، حذرت روسيا من أنها سترد في الحال على نشر الحلف الدفاعي لأي سلاح هجومي أو قوات في البلدين الأوروبيين الشماليين.

وردا على سؤال صحفي فنلندي حول نوع من الإجراءات العسكرية والإطار الزمني الذي وضعته روسيا للرد على فنلندا فيما يتعلق بطلبها للانضمام إلى عضوية الناتو، قالت زاخاروفا إن “ذلك سيكون مفاجأة”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن زاخاروفا قولها: “هذا يعود إلى وزارة الدفاع في بلدنا. سيتم اتخاذ القرار مع الأخذ في الاعتبار كافة عوامل وميزات تطور عضوية فنلندا في الناتو. بناء على كل هذه المعايير، سيتم اتخاذ القرار، ولكن الأمر متروك في المقام الأول للجيش”.

من جانبه نبه النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف، من أن تحرك دول الشمال الأوروبي قد يدمر قنوات التفاعل الإقليمي مما يزيد من تفاقم الوضع، بحسب ما نقلت وكالة “تاس” للأنباء.

وأكد المسؤول الروسي أن رد فعل بلاده سيعتمد إلى حد كبير على “العواقب الحقيقية” لهذا الانضمام، بما في ذلك نشر القواعد العسكرية وأنظمة أسلحة هجومية على أراضيها.

هذا وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، في مقر الحلف ببروكسل، لتبدأ بذلك عملية انضمام من المتوقع أن تستغرق بضعة أسابيع فقط.

وسلم سفيرا السويد وفنلندا لدى الحلف طلبين الانضمام للحلف.

ويرى الحلف أن انضمام فنلندا والسويد من شأنه أن يُعززه بشكل كبير في بحر البلطيق.