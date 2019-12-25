موسكو.. عرض فيلم خيالي روسي عن غزو سكان كواكب أخرى

موسكو بدء عرض فيلم خيالي [انترنت]

عرض فيلم “التدخل” للمخرج الروسي المعروف، فيودور بوندارتشوك، يوم 23 ديسمبر في دار السينما “أكتوبر” بموسكو.

وحضر مراسم العرض الأول للفيلم وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي ونجوم السينما الروسية، أوليغ مينشيكوف وإيرينا ستارشنباوم وسيغري غارماش الذين لعبوا أدوارا رئيسية في الفيلم.Video Player

ونقلت وكالة “تاس” عن المخرج قوله” أريد أن اشكر وزارة الدفاع ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بصورة خاصة وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين ووزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي على المساعدة التي قدموها أثناء تصوير الفيلم”.

يذكر أن فيلم “التدخل” عبارة عن جزء ثان لفيلم “الجاذبية ” للمخرج نفسه والذي يروى قصة الحب الذي ربط بين فتاة روسية من أهالي موسكو وأحد أفراد طاقم مركبة فضائية قادمة من كوكب واقع في مجرة مجاورة.

يذكر أن الفيلم الجديد سيعرض في دور السينما الروسية بدءا من 1 يناير المقبل. وقد اشترى بعض البلدان الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية حقوق عرض الفيلم.