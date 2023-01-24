موسكو: علاقاتنا مع الدول الغربية عند أدنى مستوياتها

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن علاقات روسيا مع الدول الغربية عند أدنى مستوياتها.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيسكوف قوله، خلال إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن التسليم المحتمل للدبابات الألمانية إلى كييف، لا يُبشر بأي شيء جيد على العلاقات المستقبلية بين البلدين، مؤكداً على أنه لا يوجد حوار جوهري بين روسيا وألمانيا على أي حال.

ورداً على سؤال حول إمكانية إغلاق إستونيا للملاحة الروسية، قال بيسكوف إن “ضمان حرية الملاحة بموجب القانون الدولي، وننطلق من أن هذا سوف يستمر”.

ويأتي ذلك بعد إعلان روسيا وإستونيا يوم أمس الاثنين خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، فيما تطالب إستونيا وجارتاها من منطقة البلطيق لاتفيا وليتوانيا، من بين أعضاء حلف “الناتو”، بتقديم ألمانيا دباباتها القتالية “ليوبارد” لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.