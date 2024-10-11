موسكو غير واثقة في قدرة «ماسك» على لعب دور الوساطة مع واشنطن

شكك الكرملين في إمكانية أن يلعب رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك دور الوسيط بين روسيا والولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بينهما.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول هذا الأمر: “من المشكوك فيه أن يصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وسيطا لحل القضايا بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.. ولم تظهر حتى الآن أي بوادر على ذلك”.

وأضاف: “لا أعرف، لم يبد أي علامات حول هذا الأمر حتى الآن، لذا لا أعرف، وهذا مشكوك فيه”.

هذا ومن المعروف أن الملياردير الأمريكي “ماسك” من الناشطين السياسيين الكبار في البلاد وعلى مستوى العالم، وله آراءه التي يعبر عنها بكل وضوح وجرأة مستفيدا أيضا من جمهوره الواسع على منصة التواصل الاجتماعي”إكس” التي يمتلكها.

وكما يُعرف عن ماسك معارضته الشديدة لإدارة الديمقراطيين الأمريكيين والممثلة بالرئيس الحالي جو بايدن، وانتقد بقوة نائبة الرئيس، كامالا هاريس، المرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة وتوقع مستقبلا قاتما للبلاد في حال وصلت الأخيرة إلى كرسي البيت الأبيض.

كما يبدي دعمه العلني للمرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، إذ حذّر ماسك في وقت سابق من أنه “إذا لم يتم انتخاب ترامب، فستكون هذه نهاية الديمقراطية الأمريكية والانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة”.

بدوره، قال ترامب في مقابلة سابقة على موقع “يوتيوب”: “ماسك يدير شركات كبيرة، لذلك لا أعتقد أنه يمكن أن ينضم إلى الحكومة الأمريكية، بالطبع سأعرض عليه منصبا في الإدارة، لكنني لا أعرف كيف سيستطيع إدارة كل ذلك بالنظر إلى جدول أعماله المزدحم”.