موسكو: لا نستبعد نشر صواريخ في آسيا رداً على السلوك الأمريكي

رداً على الممارسات الأمريكية، كشفت موسكو “عن احتمال نشر روسيا صواريخ متوسطة المدى في آسيا “.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: “بالطبع، هذا أحد الخيارات التي تمت مناقشتها أيضا بشكل متكرر”.

وأضاف: “ظهور المنظومات الأمريكية المقابلة في أي منطقة من العالم سيحدد مسبقا خطواتنا الإضافية، بما في ذلك في مجال الرد العسكري، والتقني العسكري ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا.

وقال: “لا ينبغي لخصومنا ومن يدورون في لكهم أن يتوهموا الشعور بالأمن أو الارتياح”.

وبحسب وكالة نوفوستي، قال ريابكوف: “عصر الإقناع الحجج قد ولّى، لأن الممارسة تظهر أنه لم يتحقق التأثير المطلوب، ولذلك هناك حاجة إلى وسائل أكثر قوة، بما فيها نشر هذه الصواريخ، لتكون قادرة على ضرب الأهداف المناسبة”.