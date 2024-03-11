موسكو: لدينا معلومات تؤكد وجود مستشارين من حلف الناتو في أوكرانيا

ردا على التصريحات الغربية حول عدم استبعاد ارسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا، والجدل الذي أثير مؤخراً حول وجود عناصر ومستشارين من الحلف الأطلسي بالفعل على الأراضي الأوكرانية، أكد الكرملين أنه لديه معلومات موثوقة في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن أجهزة الأمن الروسية لديها معلومات منذ فترة طويلة عن وجود مستشارين للناتو في أوكرانيا.

جاء تعليق بيسكوف رداً على تصريحات إعلامية بولندية عن وجود جنود من الحلف الأطسي بالفعل على أراضي الجارة الأوكرانية، كما أتى بعد أيام على اعلان وزير الخارجية البولندي أن وجود قوات الناتو في أوكرانيا “أمر وارد” وأنه يقدر الرئيس الفرنسي لعدم استبعاده هذه الفكرة.

في حين نقلا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لا يمكن استبعاده، وهو تعليق أثار غضب زعماء آخرين.

إلا أن مسؤولين فرنسيين سعوا في وقت لاحق إلى توضيح تصريحات ماكرون والتخفيف من حدة ردود الفعل العنيفة، في حين أصروا على ضرورة إرسال إشارة واضحة إلى روسيا بأنها غير قادرة على الانتصار في حربها في أوكرانيا.

فيما حذر الكرملين من أنه إذا أرسل الناتو قوات مقاتلة، فإن الصراع المباشر بين الحلف وروسيا سيكون أمرا لا مفر منه.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مثل هذه الخطوة ستخاطر بنشوب صراع نووي عالمي.



