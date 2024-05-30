موسكو: نشر الأمريكيين صواريخ نووية لن يبقى دون رد

تحدثت موسكو عن رد فعلها “إزاء نشر واشنطن صواريخ نووية في أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة للافروف مع وكالة “نوفوستي”: “إن نشر صواريخ نووية أرضية أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيخلق تحديا أمنيا خطيرا لروسيا، ومثل هذه التصرفات ستصبح مشكلة ليس فقط بالنسبة لموسكو”، مؤكدا “على أن سلوك واشنطن غير المسؤول يقوض الاستقرار الدولي”.

وأضاف: “إن روسيا، إضافة إلى تخليها عن وقفها أحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، يمكنها اتخاذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخها في أوروبا أو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وتابع لافروف: “إن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى أمر لا مفر منه، ولا نستبعد خطوات إضافية في مجال الردع النووي، لأن الصواريخ الأمريكية ستكون قادرة على الوصول إلى مواقع القيادة ومواقع قواتنا النووية”.

وأكد لافروف، “على أن القرارات بشأن هذه القضايا تقع ضمن اختصاص رئيس الدولة فلاديمير بوتين”.

يذكر أنه عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جمهورية الصين الشعبية، اتفق البلدان على زيادة التعاون من أجل الردع”.

وكان قائد القوات البرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ تشارلز فلين، “أعرب عن نية الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في المستقبل القريب”.

هذا وأعلنت واشنطن، مطلع 2019، انسحابا أحادي الجانب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وفي يوليو 2019 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يعلق المعاهدة، وفي أغسطس من نفس العام، توقف تطبيق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.