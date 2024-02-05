موسكو وباريس تتبادلان التهم بشأن أوكرانيا

تصاعدت التوترات بين روسيا وفرنسا بشأن أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وانتقدت موسكو “الجنون العسكري” الفرنسي بعد تعهّد باريس بتسليم شحنات أسلحة جديدة إلى كييف.

من جهتها قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية أنه “سيتم استدعاء” السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف اليوم الاثنين إلى وزارة الخارجية الفرنسية.

ووفق المصدر ذاته، فإنّ وزارة الخارجية ستجدّد إدانتها للغارات الروسية التي أسفرت عن مقتل عاملَين فرنسيَين في المجال الإنساني في أوكرانيا الخميس الماضي، كما “ستندّد بعودة المعلومات المضلّلة التي تستهدف فرنسا”.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية فإن العاملَين الإنسانيَين لقيا حتفهما خلال قصف على بيريسلاف، وهي بلدة أوكرانية صغيرة تقع على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو بالقرب من الخطوط الأمامية، كما أبلغت عن إصابة ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين بجروح.

وتأتي هذه التطورات بعد فترة وجيزة من المناوشات بين باريس وموسكو في مجال المعلومات، فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي بأنها “قضت” على نحو ستين مقاتلاً، معظمهم من “المرتزقة الفرنسيين”، في غارة ليل 16-17 يناير في خاركيف شمال شرق أوكرانيا، غير أنّ باريس نفت هذه المعلومات على الفور.

وفي خضم هذه المعلومات، تمّ تداول عدد من القوائم، بما في ذلك واحدة قيل إنّها تكشف عن هوية حوالى ثلاثين من “المرتزقة الفرنسيين القتلى”، على نطاق واسع عبر قنوات “تلغرام” قبل أن ينفي متطوّعون فرنسيون في أوكرانيا ذلك، من بينهم ثلاثة تحدثوا إلى وكالة فرانس برس.

تأتي هذه التطورات قبل وقت قصير من الزيارة التي يتم الترتيب لها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى كييف.