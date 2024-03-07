موسكو وبكين.. إعلان «نموذج جديد» للعلاقات بين القوى العظمى

أعلنت الصين أنها أنشأت مع موسكو “نموذجا جديدا” للعلاقات بين القوى العظمى.

وقال صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي: إن “الصين وروسيا وضعتا نموذجا جديدا للعلاقات بين القوى الكبرى يختلف تماما عن حقبة الحرب الباردة القديمة”، مضيفا أن العلاقات الثنائية تقوم على “أساس عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم الاستهداف لأطراف ثالثة”.

وأضاف وزير الخارجية الصيني: “سنمضي مع موسكو قدما في تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، ودعم تعددية الأقطاب الحقيقية، ونظام دولي تقع في قلبه الأمم المتحدة، ونحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين”.

واعتبر أن “فرصا جديدة للتنمية تظهر في العلاقات بين البلدين”، مؤكدا رغبة “بكين في العمل المشترك مع موسكو وإعطاء زخم جديد للتعاون ومواصلة تعزيز أساس الصداقة بين الشعبين”.

وشدد الوزير الصيني على أنه “في مواجهة الاضطرابات المعقدة في البيئة الدولية، ستستمر الصين في كونها قوة للسلام وقوة للاستقرار وأيضا قوة للتقدم في العالم”.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الصيني، أنه لا يمكن تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلا على أساس الاحترام المتبادل لمصالح كل منهما.

هذا وتؤكّد بكين أن الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا تعد خيارا إستراتيجيا لللبلاد، مشيرة إلى أنه تعمل باستمرار على تعزيز التعاون الثنائي.