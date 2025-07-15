موسكو وبكين على أعتاب فصل جديد من التعاون الاستراتيجي

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة تيانجين، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في خطوة تعكس عمق التعاون بين موسكو وبكين وتعزز التنسيق الثنائي والإقليمي.

وأكد شي جين بينغ خلال اللقاء عزم بلاده على تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع روسيا، مشدداً على أهمية تعميق الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل متعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون التي تجمع القوى الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار والتنمية.

ووصف الرئيس الصيني لافروف بأنه صديق قديم للشعب الصيني، معبراً عن ترحيبه بزيارته، ومؤكداً ضرورة مواصلة الوزارتين الخارجية تنفيذ الاتفاقيات المهمة التي تم التوصل إليها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء ذلك في ظل الاستعدادات المكثفة لزيارة بوتين إلى بكين في سبتمبر المقبل، حيث سيشارك في قمة منظمة شنغهاي بالإضافة إلى الاحتفالات بالذكرى الثمانين للانتصار على اليابان العسكرية.

من جهتها، نقلت الخارجية الروسية تحيات بوتين الودية وأطيب تمنياته إلى نظيره الصيني، مشيرة إلى أن اللقاء تناول قضايا سياسية ثنائية على أعلى المستويات، بالإضافة إلى التباحث حول ملفات إقليمية ودولية مهمة تهم الطرفين.

ورحب شي جين بينغ بزيارة بوتين المرتقبة، مشيداً بالعلاقة الشخصية الوطيدة التي تجمعهما، ومجدداً التأكيد على اهتمام الصين بتعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة مع روسيا في مختلف المجالات.