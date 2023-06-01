موسكو وكييف.. هجمات متبادلة.. قتلى وجرحى من الجانبين

سقط قتلى وجرحى جراء هجمات متبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني اليوم الخميس.

وحذرت موسكو القوى الغربية من تزويد كييف بمقاتلات «إف-16»، في حين أنّ الرئيس الأوكراني فقد حذر من مخاطر عدم انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO).

وقتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون على الأقل جراء قصف صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية، وفقا لما أعلنته الإدارة الإقليمية لمنطقة كييف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنّ دفاعاتها أسقطت 10 صواريخ باليستية من طراز إسكندر خلال هذا الهجوم الروسي، وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة ومناطق شمالي البلاد.

وفي الوقت نفسه، أفاد حاكم خيرسون الأوكراني بمقتل مدني وإصابة 5 آخرين جراء قصف روسي استهدف المقاطعة الجنوبية، مضيفا أنّ القوات الروسية قصفت معظم أراضي المقاطعة خلال الساعات الماضية.

وقد نفذ الجيش الروسي هذا الأسبوع سلسلة ضربات مكثفة استهدفت كييف ومناطق أوكرانية أخرى بالصواريخ والطائرات المسيرة مع إعلان أوكرانيا إكمال استعداداتها لشن هجوم مضاد كبير لاستعادة أراضيها.