موسم الحج 2025.. استعدادات صحية وتقنية غير مسبوقة للحفاظ على سلامة الحجاج

أكد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، خلال مؤتمر صحفي حكومي عقد في الرياض، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُرصد أي حالات تفشٍ لأمراض أو أوبئة قد تؤثر على الصحة العامة.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة لحماية الحجاج.

وكشف الوزير عن توفير 11 طائرة إخلاء جوي و900 سيارة إسعاف، إلى جانب 71 نقطة طبية منتشرة في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الطبية الطارئة.

وأضاف: “تم تجهيز 3 مستشفيات ميدانية تضم أكثر من 1200 سرير بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى طوارئ جديد في منى بسعة تتجاوز 200 سرير. وشهدت الطاقة السريرية زيادة بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي”.

ولفت الجلاجل إلى تزويد الحجاج ذوي الحالات الصحية الحرجة بأجهزة استشعار ذكية مرتبطة بمستشفى الصحة الافتراضي الأكبر من نوعه في العالم.

وأكد أنه بلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة حتى الآن أكثر من 50 ألف خدمة في 14 منفذًا بريًا وجويًا وبحريًا، مع إجراء 140 عملية جراحية و65 قسطرة قلبية.

وشدد وزير الصحة على أهمية التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية، من بينها شرب الماء بانتظام، تجنب المشي لمسافات طويلة، تفادي الزحام، ارتداء الكمامات، استخدام المظلات، والالتزام بتعليمات التفويج، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الشعور بالإعياء.

من جانبها، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة، وتركيب 400 برادة مياه ومراوح رذاذ لتوفير بيئة مناسبة للحجاج.

كما أشار وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، إلى توسع الطرق المطاطية والمبردة استعدادًا للموسم، مع استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة حركة الحجاج.

بدوره، صرح وزير الإعلام، سلمان الدوسري، بأن المملكة وفرت أكثر من 10 آلاف نقطة “واي فاي” مجانية للحجاج، لضمان بقائهم على اتصال مع ذويهم.

وأضاف أن السعودية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود وتنظيم تفويج الحجاج، مستغلة كافة الإمكانات التقنية لبناء بنية رقمية متينة خلال موسم الحج.

هذه الجهود المتكاملة تأتي ضمن خطة لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لضمان موسم حج آمن وصحي وبيئة متكاملة تخدم الحجاج من كافة أنحاء العالم.