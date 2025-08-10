موسم الرياض يفتتح باب الجدل.. «تركي آل الشيخ» يختار فنانين سعوديين وسوريين ويثير غضب المصريين!

أثار إعلان رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن مشاركة فنانين سعودي وسوري في فعاليات موسم الرياض المقبل تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي أكدت اعتماد الموسم على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين، مع استثناء واضح لمصر.

وفي منشوراته على “فيسبوك” و”إكس”، أوضح آل الشيخ أن الموسم سيعتمد بشكل شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع “التطعيم” بمسرحيات سورية وعالمية، ما أثار جدلاً حول استبعاد الفنانين المصريين، الذين لطالما كان لهم حضور قوي في الفعاليات الفنية السعودية.

وقد تلقى آل الشيخ انتقادات من ناشطين مصريين، بينما دافع عنه آخرون مؤكدين على أهمية دعم الفن المحلي. وفي تغريدة حديثة، أعلن عن مشاركة النجم السوري الكبير أيمن زيدان في مسرحية ضمن فعاليات الموسم، ما لاقى إشادة واسعة من محبي الفن السوري.

كما أعلن عن مسرحية أخرى بمشاركة النجم السعودي ناصر القصبي، والتي نالت إشادة من الجمهور السعودي. في المقابل، انتقد بعض المغردين القرار مؤكدين على دور مصر التاريخي كـ”أم الدنيا” في صناعة الفن العربي.

التفاعل الكبير حول الموضوع يعكس مدى حساسية المشهد الفني في المنطقة، وتداخل الاعتبارات الثقافية والسياسية في اختيار الفنانين المشاركين في الفعاليات الكبرى.

الفن السوري ثروة تورّث .. ف براڤو عليك 👏



مش آسفه للمسرحيات الكويتيه والمصريه لكن خسارة فلوس على الفاضي * — FANCY 𓆩ꨄ︎𓆪 (@Fan5cy) August 9, 2025

بارك الله فيك يا ابو ناصر.💚

جميل أن نرى الممثل السوري في المملكة بجانب الممثل السعودي. — فهد نديم (@FAHD44747) August 9, 2025

بالتوفيق

ولكن – مستحيل الكبسه مثل الطعمية

عموما فى جميع الأحوال سنستمتع — Refai Al Bitar (@refay57) August 9, 2025