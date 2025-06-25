موسم حج 1446هـ.. وفاة حالتين و5 ولادات في بعثة الحج الليبية

أعلنت اللجنة الميدانية ببعثة الحج الليبية، عن الإحصاءات الأولية لموسم حج عام 1446هـ – 2025م.

وبحسب الهيئة العام لشؤون الحج، سجلت البعثة خلال أداء مناسك الحج: 5 حالات ولادة بين الحجاج، وحالتين وفاة.

وتقدمت الهيئة بأصدق آيات التعازي وأحر التعازي لأسر المتوفين، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم من الحجاج المبرورين، وأن يحفظ جميع الحجاج الكرام، ويوصلهم إلى أهاليهم سالمين وآمنين.

وأكدت الهيئة حرصها المستمر على متابعة سلامة وراحة الحجاج، وتقديم كافة الخدمات لضمان أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.

هذا وتواجه بعثات الحج سنويًا تحديات صحية كبيرة بسبب الظروف المناخية الصعبة، وكثافة الحشود، إضافة إلى التعب والإرهاق الجسدي، ولذا، تركز البعثات على توفير الرعاية الطبية الفورية والوقائية للحجاج، خصوصاً كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ويأتي هذا في ظل حرص الهيئة الليبية على ضمان سلامة حجاجها، بتقديم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية، والإرشاد، والتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.