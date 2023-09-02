«موسى الكوني» يؤكد دعمه لمطالب «أوجلة» الثقافية والبيئية

أكّد النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” دعمه لمطالب أهل أوجلة، المدينة الأقدم في حضارة المكان، والتي تتميز بالهوية الأمازيغية.

جاء ذلك وفقاً لما نقله “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” عن لقاءٍ عقده “الكوني” أول أمس الخميس، مع وفد من أعيان وأعضاء المجلس البلدي أوجلة، وممثلي عن مؤسسة تاويلانت للثقافة الأوجلية.

ورفع الوفد مطالبهم بشأن تضمين مكون “أويلن الأوجلي”، ولغته تويلنت “الأمازيغية الأوجلية”، لمسودة الدستور الليبي، استناداً إلى الإعلان الدستوري لسنة 2011م، وما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان، وفق المشروعية التاريخية لانتماء هذا المكون عبر آلآف السنين إلى هذه الأرض وهذه الهوية، كما ورد في النصوص الإغريقية والنقوش المصرية وكُتب الرّحالة المسلمين.

كما استعرض الوفد أمام “الكوني” ما تعانيه مناطق الواحات، التي تعدّ من أغنى مناطق ليبيا بالثروة النفطية، وخصوصاً “أوجلة” من التلوث البيئي الجوي الناتج عن محروقات الحقول النفطية.

وأكّد “الكوني” على مشروعية مطالب أهل “أوجلة”، وشدد على أهمية التنوع الثقافي واللّغوي لمكونات الشعب الليبي، وتعهد “الكوني” بمتابعة الأمر مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول منصفة لأهل “أوجلة”.