«موسى الكوني» يلتقي آمر قوة مكافحة الإرهاب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي «موسى الكوني»، اليوم الثلاثاء، آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين.

وخلال اللقاء قدم اللواء محمد الزين إحاطة حول عمل القوة والمهام الموكلة لها، والتمرين التعبوي بالذخيرة الحية «نمور الصحراء» الذي أجرته القوة والوحدات التابعة لها، خلال اليومين الماضيين، بمنطقة النموة جنوب السدادة.

واستعرض اللواء الزين، النجاحات التي حققتها القوة في التمرين بتنفيذها ضربات ضد مجموعات إرهابية افتراضية، متمركزة في شعاب وكهوف الوادي، لاختبار جاهزية منتسبي القوة ، ورفع قدرتهم لصد أي اعتداء وتنفيذهم أوامر عسكرية دفاعية.

وأكد القائد الأعلى للجيش الليبي على دور القوة في المحافظة على استتباب الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والعسكرية في كل المناطق.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على دعم القوة بالعناصر البشرية المؤهلة، والإمكانيات اللوجستية التي تمكنها من أداء مهامها بكل اقتدار.