«الكوني» يبحث مع وزير الخارجية العماني تعزيز التعاون بين البلدين

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، في العاصمة العمانية مسقط، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وأكد الوزير العماني دعم سلطنة عمان المستمر لجهود المجلس الرئاسي الليبي، لا سيما في سعيه لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وأوضح الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين ليبيا وسلطنة عمان في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسارات الحوار والمصالحة الوطنية الليبية.

وأكد موسى الكوني حرص المجلس الرئاسي على تعزيز العلاقات والشراكة مع سلطنة عمان، مشيرًا إلى تقدير ليبيا للدور المتوازن الذي تنتهجه السلطنة في دعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في دفع الحلول السلمية في المنطقة.

من جانبه، أعرب بدر بن حمد البوسعيدي عن ترحيب سلطنة عمان بتطوير علاقات التعاون مع ليبيا، مؤكدًا دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في ترسيخ الاستقرار الداخلي في ليبيا وتشجيع مسار الحوار والمصالحة بين الليبيين.

حضر اللقاء الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.