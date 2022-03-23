موسى فرج: لم يعد ممكناً استمرار الوضع الحالي

تعقد المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، اجتماعاً تشاورياً في تونس، مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة المقترحة من الأمم المتحدة من أجل التوافق على أساس دستوري وقانوني لإجراء الانتخابات.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال رئيس لجنة المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، إنه لم يعد ممكناً استمرار الوضع الحالي.

ونوه فرج إلى أن مشاركتهم في الاجتماع تأتي برغبة صادقة وشعور بالمسؤولية للعمل على الوصول إلى توافق مع مجلس النواب على خطوة عملية تخرج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه جراء انقسام سياسي أدى لتداعيات متلاحقة أضرت بالوطن وفتحت الباب لتدخلات خارجية لا تخدم قضيتنا.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة كان قد عقد جلسة خلال الفترة الماضية وصوت على الذهاب إلى حل يؤدي إلى إجراء انتخابية في أقرب وقت ممكن، لتجديد وتعزيز شرعية السلطات السياسية، وتوحيدها وإنهاء انقسام مؤسسات الدولة، كما قام المجلس بانتخاب هذه اللجنة للعمل على الوصول لتوافق مع مجلس النواب على قاعدة دستورية يتم على أساسها إعداد وصياغة تشريعات الانتخابات.

وأوضح فرج أن المجلس الأعلى للدولة على استعداد للتعاطي الإيجابي والمساهمة البناءة مع أي مقترحات جادة وفقا لما استقر عليه رأي المجلس وفي إطار نظام العمل بالمجلس الأعلى للدولة، وبما يُلبي مطالب الشعب الليبي التي عبر عنها في حراك واسع شمل كل مناطق ليبيا.

واختتم رئيس لجنة المجلس الأعلى للدولة بالقول: “لم يعد ممكنا استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، ولا اعتقد أن هناك وسيلة غير الانتخابات للتغيير، بإجراء انتخابات تفرز سلطة برلمانية جديدة موحدة، ومتحررة من تراكمات السنوات السبع الماضية”.