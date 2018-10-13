موظفو أكاكوس للعمليات النفطية يهددون بالإضراب

حيث شدد رئيس نقابة عمال طرابلس على طلب الموظفين بزيادة المرتبات قائلاً في بيان رسمي صدر عن مكتبة أن عدم زيادة مرتبات الموظفين حتى الآن قد آثر سلباً عليهم نظراً لطبيعة عملهم وما يواجهونه من مصاعب خلال تواجدهم في الحقول والموانئ النفطية.

هذا وقال رئيس النقابة في بيان أصدره بالخصوص وخاطب فيه رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط:

“يرجى التكرم وأسوة بباقي القطاعات التي تمت الموافقة على الزيادة في مرتباتهم ومخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص تفعيل قرار زيادة المرتبات مما يؤثر ايجاباً على الموظفين وانتاجهم”.

يُذكر أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أصدرت قراراً حمل الرقم “642” بشأن زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها منذ عام 2013.