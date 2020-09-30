موظفو المصرف الخارجي يستنكرون طريقة إلقاء القبض على مديرهم العام

استنكر موظفو المصرف الليبي الخارجي طريقة إلقاء القبض على مدير عام المصرف محمد بن يوسف.

جاء ذلك في بيان لموظفي المصرف بشأن واقعة القبض على مدير عام المصرف الليبي الخارجي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأكد الموظفون على ثقتهم التامة بالأجهزة القضائية بالدولة وخضوع جميع الشخوص الطبيعية والاعتبارية لأحكام التشريعات والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين الإجرائية والتي تنظم عمليات الضبط والإحضار والتحري مع احترام القواعد القانونية العامة والتي من ضمنها القاعدة التي تنص على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أنه بتاريخ يوم الاثنين 28 سبتمبر الجاري وبينما كان المدير العام محمد بن يوسف متجه إلى مقر عمله بعد أن أنصفه القضاء الليبي في الحكم النهائي الصادر من محكمة شمال طرابلس حيث تم توقيع محضر تسليم واستلام مع المدير العام المكلف الهادي كعبار بحضور الإدارة القانونية والمحضرين، قامت إحدى الجهات باعتراض طريقه والقبض عليه بشكل مهين وبطريقة وبمعاملة غير إنسانية، وفقاًَ لنص البيان.

وأكد موظفي المصرف الليبي الخارجي على خضوع الجميع لطائلة القانون، إلا أنهم يستهجنون عملية إلقاء القبض بهذه الطريقة، وكذلك نشر الخبر في وسائل الإعلام، منوهين بأنه لم يصدر بحق محمد بن يوسف أية أحكام تثبت إدانته ليتم معلملته والتشهير به بهذه الطريقة، وكذلك موضوع مراجعة الخسائر التقييمية لازالت تحت مراجعة إحدى شركات المراجعة الدولية ولم تنتهي بعد، بحسب بيان موظفي المصرف.

يُشار إلى أن مكتب النائب العام أصدر في وقت سابق، أمرا بضبط وإحضار محمد بن يوسف وإحالته مقبوضا عليه إلى مكتب النائب العام، وذلك في أمر وجهه إلى وزارة الداخلية وجهاز المباحث الجنائية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.