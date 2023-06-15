موظفو «لارمو» يُكرّمون مديرهم

قام موظفو مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الاصول المستردة (لارمو) اليوم الخميس، بمقر المكتب في طرابلس، بتقديم درع تكريم للدكتور محمد رمضان المنسلي مدير عام المكتب.



وبحسب ما أفاد الموظفون في بيان أُرسِل إلى “عين ليبيا”، فإن التكريم يأتي تقديرا لما يبذله مدير المكتب من جهود في سبيل تطوير مستوى الأداء وتذليل الصعوبات والتحديات الذي وجهها المكتب من أجل أداء المهام المناطة به.

هذا وقد ألقى المدير العام كلمة بهذه المناسبة وقال: “إن ما نشاهده اليوم من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا تظافر جهود أسرة مكتب لارمو”.

وتابع المنسلي: “عندما حضينا بشرف إدارة هذا المكتب، كان علينا البناء من الأساس.. لقد كنا ملتزمين بان نخطو خطوة واحدة فوضعنا الاسترتجيات والخطط للوصول وقمنا بالعمل على خطين متوازيين.. الأول على الصعيد الداخلي فقمنا ببناء نظام صلب وتكوين كادر إداري محترف وبناء قدرات ووضع خطط التواصل مع الشركاء المحليين.. أما الثاني فكان على الصعيد الخارجي من خلال بناء جسور التواصل والثقة مع الدول الحاضنة للأموال الليبية ومع المنظمات الدولية ذات العلاقة.. ونجحنا بأن نحظى بثقة واعتراف دوليين”.

واختتم مدير المكتب حديثه بالقول: “وبفضل جهودكم وصلنا الآن إلى مرحلة المشاركة في إرساء دعائم المصالحة الوطنية والتنمية والبناء حيث سيتم قريبا الشروع في تمويل مشاريع البنية الأساسية بكامل أنحاء وطننا الحبيب ليبيا”.

وفي سياقٍ ذي صلة، التقى الكادر الوظيفي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، اليوم الخميس، للاحتفاء بتوزيع شهادات اختتام الدورات التدريبية التي تلقاها موظفي وموظفات المكتب في مجالات العلاقات الدبلوماسية والسياسات الخارجية وآليات التواصل الفعال إضافة إلى دورات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

وستساهم هذه الدورات في الرفع من مستوى الأداء وتنمية مهارات العاملين في المكتب مما سيساعد فرق العمل على تأدية العمل بأفضل وجه لاستعادة الأصول وإدارتها في مشاريع إعادة إعمار وبناء ليبيا.

يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.