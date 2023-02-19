موعد أقصاه نوفمبر.. «المشري» يكشف الجدول الزمني للانتخابات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشريإن مجلسي النواب والدولة سيكملان الاستحقاق المتعلق بتعديل الإعلان الدستوري في أقرب الآجال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز نوفمبر من هذا العام.

المشري وخلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 17 فبراير أشار إلى أنّ المجلس الأعلى للدولة لم يكن جزءاً من العقبات في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق والاستفتاء على الدستور.

وبيّن المشري أنّ ملف المصالحة الوطنية فُهم بغير شكله ووجد بعض العقبات خاصة فيما يسمى بالمصالحة مع النظام السابق، وأنّ الحديث عن علاقة العلم والنشيد بالمصالحة الوطنية أمر عجيب وغريب ومرفوض.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة كل من عمل مع النظام السابق ويريد أن يكون جزءا من بناء الدولة أن يأتي تحت علم ونشيد فبراير، وفقا لقوله.