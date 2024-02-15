موعد بداية شهر رمضان وساعات الصيام في العالم الإسلامي

أيام قليلة باتت تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، لعام 1445هجري و2024ميلادي، والذي يترقبه العالم الإسلامي.

وأشارت التوقعات الفلكية، إلى أنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، أما آخر الأيام سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق 30 رمضان، ووفق الحسابات الفلكية، ستكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

وحسب التوقعات الفلكية، والتي نقلتها العديد من الوسائل الإعلامية، من المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام أكثر بقليل من 13 ساعة في أول أيام شهر رمضان المبارك بمنطقتنا العربية، بما في ذلك مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، بزيادة أو نقص بضع دقائق بين الدول وبعضها.

أما بالنسبة للدول العربية، فستسجل موروني في جزر القمر أقصر ساعات الصيام بـ 13 ساعة و4 دقائق، بينما تسجل الرباط في المغرب أطول نهار بواقع 14 ساعة و23 دقيقة.

وتوقعت “جمعية الإمارات للفلك”، أن فترة الصيام في شهر رمضان المقبل ستكون الأقصر منذ سنوات، حيث سيتقلص طول النهار خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى انخفاض فترة الصيام.

وبحسب الجمعية، فإن مدة الصيام ستتراوح بين 13 و14 ساعة، وهي المدة الأقصر خلال السنوات الماضية، كما سيتساوى طول الليل مع النهار في 15 و16 مارس المقبل.

ووفق التوقعات، ستزداد ساعات الصيام تدريجيا ليشهد اليوم الأخير من الشهر الفضيل أطول ساعات الصيام.

يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد تحري الهلال عبر المراصد الفلكية، ومن المتوقع أن تدعو الدول العربية المواطنين إلى تحرّي هلال رمضان 2024 يوم 29 شعبان 1445.