موعد نهائي «كأس القارات للأندية» بين «ريال مدريد وباتشوكا».. هذا تشكيل الفريقين!

تتجه الأنظار الي الأربعاء، إلى ملعب “لوسيل” في قطر الذي يحتضن مواجهة ريال مدريد ضد باتشوكا ضمن نهائي بطولة كأس القارات للأندية 2024، كأس إنتركونتيننتال.

ويسعى ريال مدريد إلى إضافة لقب جديد إلى خزانة ألقابه، عندما يواجه باتشوكا المكسيكي في قطر، والذي يخوض مباراته الثالثة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

من جانبه يتطلع باتشوكا إلى أن يصبح أول نادي مكسيكي يحمل لقب كأس القارات في تاريخه، إذ لم يحقق أي فريق من المكسيك هذا اللقب من قبل.

وتحوم الشكوك حول إمكانية تواجد الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد في مباراة باتشوكا نظرا للإصابة، ومع ذلك سافر النجم الفرنسي مع فريقه إلى قطر، لاحتمالية المشاركة في المباراة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية غدا عند تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

أما القنوات الناقلة فتمتلك قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، حقوق إذاعة مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكا فاسكيز، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، فران غارسيا.

خط الوسط الدفاعي: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط الهجومي: أراد جولر، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: رودريغو غوس.

تشكيل باتشوكا ضد ريال مدريد:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: لويس رودريجيز، جوستافو كابرال، أندريس ميكولتا، بريان جونزاليس.

خط الوسط الدفاعي: إلياس مونتيل، بيدرو بيدرازا.

خط الوسط الهجومي: أرتورو جونزاليس، ألان باوتيستا، اسامة ادريسي.

خط الهجوم: سالمون روندون.