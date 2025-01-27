موعد والقنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة في «كأس أمم إفريقيا»

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تصنيف المنتخبات الـ24 المتأهلة والذي سيتم على أساسه سحب قرعة بطولة “كأس أمم إفريقيا”.

وبحسب الاتحاد، “تم تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات كالتالي:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، مصر، الجزائر، نيجيريا، كوت ديفوار.

المستوى الثاني: الكاميرون، مالي، تونس، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، بوركينا فاسو.

المستوى الثالث: الغابون، أنغولا، زامبيا، أوغندا، غينيا الاستوائية، بنين.

المستوى الرابع: موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي، بوتسوانا.

هذا ويقام “كأس الكرة الإفريقية” مساء اليوم الاثنين، في مسرح محمد الخامس الوطني بمدينة الرباط المغربية التي تستضيف حفل سحب قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، في تمام السعة السابعة بالتوقيت المحلي، والساعة والثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، ويستضيف المغرب نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 ولغاية 18 يناير 2026، وبمشاركة 24 منتخبا من القارة السمراء، وسيتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، وتحديد المنتخبات وفقا للمستويات الأربعة، حيث تضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى، على بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16 إضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث من بين المجموعات، وفقا لنظام البطولة، وسيتم بث مراسم سحب القرعة مباشرة عبر أكثر من 90 بلدا، على منصات “الكاف” وشركاء البث العالميين، إضافة إلى قنوات أخرى مثل: بي إن سبورت الإخبارية، أون تايم سبورت 2، MBC Masr.

24 منتخبًا موزعين على 4 مستويات.. والكل يترقب لحظة الحسم ⌛



إليكم التصنيفات الرسمية لقرعة كأس أمم إفريقيا 2025 🗳️#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/VrvHpB0pLd — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 26, 2025